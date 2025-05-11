Konyaaltı Belediyesi Bilim-Sanat-Kültür Buluşmaları'nın İkincisi Gerçekleşti

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi'nin Bilim-Sanat- Kültür Buluşmaları'nın ikincisi, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Uludağ'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Buluşmada konuşan Belediye Başkanı Cem Kotan, "Bilimin ışığında, Atatürk'ün izinde gitmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, geçen aylarda ilk kez gerçekleştirdiği "Bilim-Kültür-Sanat Buluşmaları" etkinliğinin ikincisini de düzenledi. Bilim Şenliği'ne dönüşen etkinliğe okulların yanı sıra Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Uludağ, TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Şafak Özden ve Dr. Sinem Ayhan katıldı.

Konuşmaların öncesinde etkinlikte yer alan okulların temsilcileri ve öğrencileri, Kotan ile Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uludağ'a geliştirdikleri teknolojik aletleri tanıttı. Kotan ve Prof. Dr. Uludağ'a tanıtım yapan öğrenci ve öğretmenler, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilerin yaptığı teknolojik aletleri inceledikten sonra konuşan Kotan, "Buluşmamızın bugün ikincisini düzenliyoruz. Bu kez rektörümüzü de davet ettik ve o da bizi kırmadı. Bilimle uğraşan, üreten öğrencilerimize hem motivasyon kaynağı oldu hem de destek vermek amacıyla yanımızda oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Konyaaltı Belediyesi olarak, bilime ışık tutmaya ve bilimi heveslendirmeye devam edeceğiz. Bilimin ışığında, Atatürk'ün izinde gitmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Üniversitelerin kendilerine yol gösterici olduğunu ve desteklerini sürdürdüklerini vurgulayan Kotan, "Akdeniz Üniversitemize de her türlü destek oluyoruz. Üniversitelerle hareket eden belediyelerin her zaman daha başarılı olacağına inanıyoruz. Üniversiteler dünyaya açılan kapıdır. Üniversitelerle ortak işler yapmak bizler için çok verimli oluyor" diye konuştu.

Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Uludağ ise "Konyaaltı Belediyesi'nin davetiyle bu güzel bilim festivaline katılmak üzere hocalarımızla buraya geldik. davetleri için Sayın Başkan Cem Kotan'a teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz aylarda da bu faaliyet olmuştu umarım devamı gelir ve bizler de destek veririz. Buradaki etkinlik çok hoşumuza gitti" ifadelerini kullandı.