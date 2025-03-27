Konyaaltı Belediyesi, Camileri Ramazan Bayramı İçin Temizledi

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların daha hijyenik bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için ilçedeki camilerde temizlik çalışması yaptı.

Ramazan Bayramı öncesinde Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için ilçedeki ibadethaneleri gül suyuyla temizledi.

Ekipler, ibadethanelerin içi ve çevresinde de temizlik çalışması yaptı.