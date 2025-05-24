Konyaaltı Belediyesi Kış Spor Okulları Sertifika Töreni Düzenlendi

(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi 2024-2025 Kış Spor Okulları'nın ikinci dönemi, düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi. Kursları başarıyla tamamlayan çocuklara sertifikalarını teslim eden Belediye Başkanı Cem Kotan, " Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda ve ilkelerinin izinde gitmeye devam edeceğiz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, ilçedeki vatandaşları dört mevsim boyunca sporla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Kış Spor Okulları'nın 2'nci dönemi, gerçekleşen sertifika töreniyle tamamlandı. Kursları başarıyla tamamlayan çocuklara sertifikalarını, Belediye Başkanı Cem Kotan verdi. Ayrıca, Konyaaltı Belediyesi Toros Spor Tesisleri'nde gerçekleşen törenden önce çocuklar için özel hazırlanan alanda etkinlikler de düzenlendi.

"Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda gitmeye devam edeceğiz"

Sertifika töreninde konuşan Başkan Cem Kotan, "Aylarca kurslarımıza başarıyla katılan çocuklarımızı ve onlara destek olan ailelerini tebrik ediyorum. Çocuklarımız için tüm gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Ekonomik baskılara ve kesintilere rağmen ilçeyi kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle buluşturduklarını aktaran Kotan, "Çocuklar, sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerin başarılı olmasını istiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda ve ilkelerinin izinde gitmeye devam edeceğiz. Yolunuz da bahtınız da açık olsun" diye konuştu.

Kurslar devam edecek

Kurslara judo branşında katılan ve başarıyla tamamlayan Cesur İnan Olcay, tüm öğrenciler adına bir teşekkür mektubu okudu. Cesur, "Burada çok şey öğrendik. En çok da yeni arkadaşlar edinmeyi sevdim. Bu kurslarda bizleri bir araya getirdiğiniz için başkanımıza ve öğretmenlerimize tüm arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim. Başkanım, bizlerin daha çok arkadaşı olması için bütün kurslarımızın devam etmesini istiyorum" dedi. Cesur'un okuduğu mektubun ardından Başkan Kotan da kursların artarak devam edeceği müjdesini verdi.