Konyaaltı Belediyesi'nde Memurlara Yönelik Toplu Sözleşme İmzalandı

26.02.2026 14:33  Güncelleme: 15:31
Konyaaltı Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında belediyede görev yapan memurların mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesini öngören toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Cem Kotan, “Çalışanlarımızın daha huzurlu ve güvende hissettiği bir çalışma ortamı oluşturmak, hizmet kalitemizi de doğrudan artıracaktır” dedi.

Konyaaltı Belediyesi'nde görev yapan memurları kapsayan toplu iş sözleşmesi, Konyaaltı Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında imza altına alındı.

İmza törenine Kotan'ın yanı sıra Tüm Yerel-Sen Antalya Şube Başkanı Hasan Balık, Tüm Yerel-Sen Genel Toplu İş Sözleşme ve Hukuk Sekreteri Volkan Özdemir, Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Konyaaltı Belediyesi Birim Müdürleri katıldı.

Çalışanların daha huzurlu ve güvende hissettiği bir çalışma ortamı oluşturmanın hizmet kalitesini de doğrudan artıracağını belirten Kotan, "İmzaladığımız bu sözleşme ile memurlarımızın mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler gerçekleştirdik. Çalışanlarımızın daha huzurlu ve güvende hissettiği bir çalışma ortamı oluşturmak, hizmet kalitemizi de doğrudan artıracaktır. Belediyemizde özveriyle görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımızın emeğinin karşılığını alması bizim önceliğimizdir. Sözleşme süreci, sendikamız ile karşılıklı anlayış ve uzlaşıyla tamamlandı. Atılan imzanın tüm mesai arkadaşlarımıza ve Konyaaltı Belediyemize hayırlı olmasını diliyorum. Konyaaltı'mız için birlikte üretmeye, ilçemizi güzelleştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

31 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli olacak toplu iş sözleşmesinde, memurların mali ve sosyal haklarında iyileştirmelerin yapıldığı vurgulandı.

Kaynak: ANKA

