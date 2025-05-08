Konyaaltı Belediyesi'nden Eğlenceli ve Öğretici Hafta Sonu Etkinlikleri

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi, hafta sonunu hem eğlenceli hem de öğretici etkinliklerle değerlendirmek isteyenler için tiyatrodan konsere, bilim şenliğinden bisiklet turuna uzanan bir program hazırladı. Etkinlikler, iki gün boyunca farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına hitap edecek.

Konyaaltı Belediyesi, 10-11 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan hafta sonunda düzenleyeceği etkinlik programıyla ilçe sakinlerine keyifli alternatifler sunacak. Etkinlikler, hafta sonu boyunca farklı noktalarda devam edecek ve katılım ücretsiz olacak. Programda; tiyatro oyunu, piyano konseri, bilim ve teknoloji odaklı söyleşiler, atölye çalışmaları ve doğayla iç içe bisiklet turu gibi birçok etkinlik yer alıyor.

10 Mayıs Cumartesi günü Anneler Günü'ne özel olarak saat 10.30'da HayatPark'ta yapılacak "Saksı Sizden, Çiçek Bizden" sloganlı Teraryum Atölyesi doğayla iç içe bir deneyim sunacak. Saat 10.00-14.00 arasında Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Bilim Şenliği'nde, "Yapay Zeka ile Eğitimde Dönüşüm ve Geleceğin Meslekleri" teması işlenecek; siber güvenlik uzmanı Buğra Yüksel ve beyaz şapkalı hacker gençlerle bir araya gelecek. Aynı merkezde saat 20.00'de Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi, "Hisseli Harikalar Kumpanyası" adlı oyunu sahneleyecek. Gün boyunca devam edecek Bilim, Sanat ve Kültür Buluşmaları'nda ise Prof. Dr. Muhammed Uludağ, Dr. Sinem H. Ayhan ve Dr. Şafak Özden, akademik sunumlar yapacak.

11 Mayıs Pazar günü sabah saat 10.00'da Çakırlar Pazar Yeri'nden başlayacak "Köyüm Bisiklete Biniyor" Şenliği, Gökçam İlkokulu'nda sona erecek. Saat 14.00'te Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nde Duygu Dikmen'in piyano öğrencileri konser verecek.

Etkinliklerle ilgili detaylı bilgiye, (0242) 2455500 numaralı hattan ulaşılabilecek.