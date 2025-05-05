Konyaaltı Belediyesi'nden Emeklilere Özel 'Emekli Kart' Projesi - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi'nden Emeklilere Özel 'Emekli Kart' Projesi

Konyaaltı Belediyesi, emeklilerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla 'Emekli Kart' projesini tanıttı. Proje ile emekliler, anlaşmalı işletmelerden indirim alabilecek ve Emekli Kahveleri'nde ücretsiz çay hizmetinden faydalanabilecek.

05.05.2025 17:34
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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi yetkilileri, emeklilerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirilecek "Emekli Kart" projesi kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek, hem projeyi tanıttı hem de kayıtları almaya başladı.

Konyaaltı Belediyesi, ilçede yaşayan emeklilere yönelik sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla projelendirdiği Emekli Kart'ı vatandaşlara anlattı. Belediye ekipleri, Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı Emekli Kahveleri'nde vatandaşlarla bir araya gelerek hem bilgilendirme yaptı hem de kart başvurularını almaya başladı.

"Kartlar hazır olduğunda vatandaşlarımıza bilgilendirme mesajı gönderilecek"

Konyaaltı Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi personeli Şafak Aslan Camcı, projeye ilişkin, "Buraya Emekli Kart projemizle ilgili geldik. Emeklilerimizle bir araya gelerek projemizi anlatmak istedik. Konyaaltı ilçemizde ikamet eden emekli vatandaşlarımız, anlaşmalı olduğumuz işletmelerden indirim alabilecekler. Ayrıca Emekli Kahvelerimizde kartlarını okutarak ücretsiz çay içebilecekler. Emeklilerimizden çok olumlu tepkiler aldık. Bu proje için Başkanımız Cem Kotan'a teşekkürlerini ilettiler, biz de buradan iletmiş olalım. Şu anda başvuru ve talepleri alıyoruz, kartlar hazır olduğunda vatandaşlarımıza bilgilendirme mesajı gönderilecek" diye konuştu.

Proje için teşekkür eden Asef Kıyıkçı isimli vatandaş, "Konyaaltı Belediyesi'nin emeklilere olan yaklaşımını çok olumlu buluyorum. Belediye Başkanımız Cem Kotan'a teşekkür ederim" dedi.

Melehat Demir isimli vatandaş ise "Emekli Kart projesini duyunca çok ilgimi çekti. Kartla bazı işletmelerden indirim alabileceğimizi ve Emekli Kahvesi'ne girişlerin daha kontrollü olacağını öğrendim. Çok mutlu oldum. Belediyemizin biz emekliler için yaptığı her hizmetten memnunum. Dışarıda bir yerde oturmak istesek fiyatlar çok yüksek. Burada hiçbir ödeme yapmadan yararlanabiliyor olmak çok güzel. Başkanımız Cem Kotan'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Proje sayesinde Emekli Kart sahibi olan vatandaşlar, anlaşmalı işletmelerden çeşitli indirimler elde edebilecek, aynı zamanda Emekli Kahveleri'nde kartlarını okutarak ücretsiz çay hizmetinden faydalanabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediyesi'nden Emeklilere Özel 'Emekli Kart' Projesi - Son Dakika

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