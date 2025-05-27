Konyaaltı Belediyesi'nden Ücretsiz Kurban Kesim Hizmeti

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi, vatandaşların hijyenik ve sağlıklı bir Kurban Bayramı geçirmeleri için Altınkum ve Siteler mahallelerinde ücretsiz kurban kesim noktaları kuracak.

Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor. Vatandaşların hijyenik ve sağlıklı bir bayram geçirmesini hedefleyen belediye, iki ayrı noktada ücretsiz kurban kesim noktası kuracak.

Altınkum Kapalı Pazar Yeri'nde büyükbaş ve Siteler Kapalı Pazar Yeri'nde ise küçükbaş kurbanlıklar için randevu sistemiyle kurban kesimleri yapılacak.

Konyaaltı ilçesinde ikamet eden ve belediyenin internet sitesinden randevularını alanlar, bu hizmetten yararlanabilecek. Kurbanlıklar, Zümrüt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde (Boğaçay yanı) bulunan Konyaaltı Belediyesi satış noktasından alınabilecek.