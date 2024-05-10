Konyaaltı Belediyesi Parkları Aydınlatma Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi Parkları Aydınlatma Çalışmalarına Başladı

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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, kadınların ve çocukların güvenliği için parklarda aydınlatma sorununu çözmek amacıyla çalışmalara başladıklarını duyurdu.

10.05.2024 10:43  Güncelleme: 11:03
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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, adaylık sürecinde "Kadınların ve çocukların güvenliği için karanlık park kalmayacak" sözünü yerine getiriyor. Aydınlatma sorununun yaşandığı parklar, belediye ekipleri tarafından tespit edilerek elektrik direkleri yenileniyor.

Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan parklardaki eskiyen elektrik direklerini yenileniyor, yetersiz ışıklandırmanın olduğu parkların daha aydınlık olması için gerekli düzenlemeleri yapıyor. Çalışmalara ilk olarak Uncalı Mahallesi'nde bulunan Kavaklar Parkı'ndan başlayan ekipler, parktaki eskiyen tüm elektrik direklerini değiştirerek, direklere led aydınlatma yerleştirdiler.

"HİÇBİR PARK KARANLIK KALMAYACAK"

Türkiye'de özellikle kadınlar ile çocukların karanlık sokak ve parklar nedeniyle güvenlik sorunu yaşadığına dikkati çeken Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Parklarımızın ve sokaklarımızın aydınlatılması Türkiye'de önemli bir sorun. Bu sorunu göz önünde bulundurarak adaylık sürecimde de 'Hiçbir park karanlık kalmayacak' demiştim. İlçe sakinlerimize bunun sözünü vermiştim. Şimdi de bu doğrultuda ekiplerimizle harekete geçtik ve daha güvenli bir Konyaaltı için imkanlarımız doğrultusunda parklarımızı aydınlatma çalışmalarına başladık" dedi.

Konyaaltı Belediyesi Parkları Aydınlatma Çalışmalarına Başladı
Kaynak: ANKA

Çevre, Güvenlik, Belediye, Güncel, Son Dakika

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