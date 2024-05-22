Konyaaltı Belediyesi Personeline Hayvan Kurtarma Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi Personeline Hayvan Kurtarma Eğitimi Verildi

Konyaaltı Belediyesi, sel, deprem yangın gibi olası afet durumlarında hayvanların nasıl kurtarılması gerektiği konusunda personeline, 3 günlük uygulamalı eğitim verdi. Eğitimde hayvan davranışları ve kurtarma teknikleri anlatıldı.

22.05.2024 14:35
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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi, sel, deprem yangın gibi olası afet durumlarında hayvanların nasıl kurtarılması gerektiği konusunda personeline, 3 günlük uygulamalı eğitim verdi.

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi ve Jandarma Arama Kurtarma birimi (JAK) iş birliğinde Antalya Hayvanat Bahçesi'nde ve hizmet binasında verilen eğitime, ilçe belediye başkan yardımcısı Müge Gezginci Ünsal da katıldı.

Kurtarma teknikleri anlatıldı

Hayvanların kaybolduğu veya tehlike altında olduğu durumlarda nasıl hareket edileceği öğretilirken, temel hayvan davranışları ve kurtarma teknikleri de anlatıldı. Katılımcılara, eğitimlerin sonunda Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcı Sedat Karabulut sertifika verdi.

Acil durumda müdahale

Personele, hayvanlara güvenli yaklaşma teknikleri ve acil durumlarda müdahale etme konularında bilgi aktarıldığını belirten Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi Uzmanı Sinan Toprak, "Katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde saha çalışmaları yaparak pratik deneyim kazandılar. Ayrıca, sel, deprem gibi afet durumlarında hayvanların güvenli bir şekilde kurtarılmasıyla ilgili uygulamalı olarak eğitim aldılar" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediyesi Personeline Hayvan Kurtarma Eğitimi Verildi - Son Dakika

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