Konyaaltı Belediyesi Yayla Yollarında Bakım Onarım Çalışması Yaptı

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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların rahatlıkla yaylaya gidebilmeleri için bölgedeki tüm yayla yollarında bakım onarım çalışması yaptı.

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki yayla yollarında çalışma başlattı. Geyikbayırı, Hisarçandır, Üçoluk, Yarbaşçandır, Çitdibi, Çağlarca, Doyran, Saklıkent, Alimpınarı başta olmak üzere gerçekleştirilen yol bakım ve onarım çalışması kapsamında çukur ve bozuk yollar onarıldı; yolların uzun ömürlü olması ve ağır araç trafiğine dayanıklı olması için alt temel malzemesi döşendi.

Yağışlı havada zarar görmeyecek

Ekipler, yolların her iki yanına, su birikintilerinin oluşmasını engellemek amacıyla drenaj kanalları inşa etti. Asfalt kaplanan yollar, uzman ekipler tarafından kalite ve dayanıklılık kontrolünün sağlanmasının ardından trafiğe açıldı.