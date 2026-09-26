Konyaaltı'da Kızıldeniz balıklarının sayısı arttı, Prof. Dr. Gökoğlu yenilebilir dedi - Son Dakika
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Konyaaltı'da Kızıldeniz balıklarının sayısı arttı, Prof. Dr. Gökoğlu yenilebilir dedi

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Prof. Dr. Gökoğlu, Antalya Körfezi'ndeki dalışlarda Kızıldeniz'den göç eden istilacı balık türlerinin popülasyonunun arttığını ve Konyaaltı kayalıklarını işgal ettiğini söyledi. Gökoğlu, bu türlerin yenilebilir olduğunu, vatandaşın tüketmesinde mahzur bulunmadığını belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Körfezi'nde yaptıkları dalışlarda Kızıldeniz'den göç eden istilacı balık türlerinin popülasyonunda artış gözlemlediklerini söyledi.

İklim krizi, deniz suyu sıcaklıklarındaki değişim gibi nedenlerle Türkiye kıyılarında görülen istilacı Kızıldeniz göçmeni türlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Gökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekibiyle Antalya Körfezi'ne dalış yaparak oradaki değişimi sık sık gözlemlediklerini ifade etti.

Yakın zamanda Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirdikleri dalışta Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen türleri görüntülediklerini belirten Gökoğlu, bu balıkların ekonomik olarak değerlendirilmeyen tür olduğunu dile getirdi.

Bu türlere genellikle mağaralık alanlarda, kuytu kovuklarda rastladıklarını ancak artık Konyaaltı'ndaki kayalıklarda çok yoğun bir şekilde görmeye başladıklarını anlatan Gökoğlu, "Bu türlerin en büyük özelliği hep birlikte hareket etmeleri. Dip balıkları bunlar yani orta su balıkları değil. Dolayısıyla bunların Konyaaltı kayalıklarında çok yoğun olduğunu görüyoruz." dedi.

Kızıldeniz'den gelen bu türlerin etkilerinin olduğuna dikkati çeken Gökoğlu, aralarında kırmızı çizgili balıklar da bulunan Kızıldeniz türlerinin kayalıkları tamamen işgal ettiğini dile getirdi.

"Vatandaşımızın bu balıkları tüketmesinde bir mahzur yok"

Gökoğlu, yeni türlerin gelmesinin yerli balıkların bulunduğu alanı terk etmesi anlamına geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yani bu durum bir nevi yer değiştirme, besin paylaşımı demek. Bu türler mağara, gölge balığı veya üçgen balığı olarak adlandırılıyor. Çok büyük balıklar değil. Maksimum bir karış büyüklüğe ulaşabiliyorlar. Bu türler çok miktarda yakalandığı zaman yenilebilir. Şu an tüketen yok. Değerlendirilebilir. Vatandaşımızın bu balıkları tüketmesinde bir mahzur yok. Balon balıkları gibi veya diğer yenmeyen balıklar gibi değil. Değerlendirilebilir türlerdir. Antalya Körfezi'nde kıyısal alanda sürekli dalış yaparak oradaki değişiklikleri gözlemliyoruz. Kızıldeniz'den gelen balık türleri daha önce az sürüler halindeydi. Şimdi popülasyon oldukça artmış durumda. Büyük sürüler halinde hareket ediyorlar ve koloni şeklinde artık bir aile, sülale gibi davranıyorlar."

Gökoğlu, Akdeniz'deki bu değişime sincap balığı ve bu bölgede "naylon" balıkları olarak adlandırılan türlerin de dahil olduğunu kaydetti.

Bu balık türlerinin arasında bir iletişim olduğunu anlatan Gökoğlu, "Suya daldığınızda onların seslendiğini, birbirleriyle işaretleştiklerini, ses çıkardıklarını algılayabiliyorsunuz. Tehlikeyi sezdikleri an kendilerine has ses çıkarıp hemen kayalıkların altına girmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA
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