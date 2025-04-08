Konyaaltı'nda Deniz Temizliği Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Konyaaltı'nda Deniz Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Konyaaltı Belediyesi ve Suda Arama ve Kurtarma Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, deniz kirliliğine dikkat çekilerek, su altındaki atıklar temizlendi. Etkinlikte temiz suyun önemi vurgulandı ve çevre bilinci artırılmaya çalışıldı.

08.04.2025 15:49  Güncelleme: 16:13
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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi ve Suda Arama ve Kurtarma Derneği (SKUT) iş birliğiyle, Konyaaltı Sahili'nde "Geleceği Düşünüyoruz Suyumuza Sahip Çıkıyoruz" sloganıyla temizlik etkinliği düzenlendi.

Konyaaltı Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla SKUT ile deniz temizliği farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. "Geleceği Düşünüyoruz Suyumuza Sahip Çıkıyoruz" sloganıyla Konyaaltı Sahili'nde yapılan etkinlikte, SKUT ekipleri su altına inerek denizde bulunan plastik, cam ve metal atıkları topladı.

Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Bilgin'in de katıldığı etkinlikte, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Afet İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar, sahildeki atıkları toplayarak etkinliğe katkı sağladı.

Temiz suyun önemine vurgu yapıldı

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Öncü Ceylan Baloğlu, "Dünya Su Günü kapsamında suyun önemini vurgulamak, farkındalık yaratmak ve temiz suya nasıl ulaşabileceğimiz konusunda bilgilendirme yapmak istedik. Konyaaltı Belediyemiz ve SKUT arasında yapılan protokol kapsamında, iklim krizine karşı suyun hayati önemine vurgu yaptığımız bir etkinlik oldu" dedi.

İklim kriziyle temiz suya erişimin giderek daha büyük bir önem kazandığını vurgulayan Baloğlu, "Su; hayvan, insan ve bitki sağlığı açısından vazgeçilmez bir unsur. Konyaaltı Belediyesi olarak daha temiz bir dünya için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çevremize, doğamıza ve yarınlarımıza daha temiz bir dünya bırakabilmek için çevremizi korumalıyız. Hazırladığımız stratejik planlar kapsamında, suyun verimli kullanılması için daha çok çalışacağız" diye konuştu.

Su altında oluşan kirliliği engellemek amacıyla her yıl belirli periyotlarla dalış yaparak su altı temizliği yaptıklarını belirten SKUT Dernek Başkanı Mustafa Bilyaz ise "Ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak adına bu etkinliği düzenliyoruz. Okyanuslarda ve denizlerde mikroplastik seviyeleri ciddi oranda arttı. Dört yıldır Konyaaltı ekibiyle birlikte çalışıyoruz ve her yıl bu projede bizlerle birlikte yer alıyorlar. Verdikleri destek için onlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konyaaltı'nda Deniz Temizliği Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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