Konyaaltı Belediyesi, Erişilebilir Park Sayısını 18'e Çıkardı

(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi, iki parkına daha 'Erişilebilirlik Belgesi' verilmesiyle, ilçedeki erişilebilir park sayısını 18'e yükseltti. Belediye Başkanı Cem Kotan, düzenlenen törenle belgeleri, Antalya Valisi Hulusi Şahin'den aldı.

Konyaaltı Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmalarla parkları tüm bireyler için erişilebilir hale getiriyor. Yapılan düzenleme ve yenileme çalışmalarının sonucunda daha önce 16 kez Erişilebilirlik Belgesi kazanan ve bu alanda Türkiye birincisi olan Konyaaltı Belediyesi, iki belge daha almaya hak kazanarak, erişilebilir park sayısını 18'e yükseltti.

Antalya Valiliği tarafından oluşturulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu'nun yaptığı denetlemeler sonucunda Gürsu Mahallesi Atatürk Bulvarı ile 337 Sokak kesişiminde bulunan park alanı ve Gürsu Mahallesi 336-353 Sokak kesişimi Emek Parkı (2.Kısım) belge almaya uygun görüldü. Düzenlenen törende, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan belgeleri, Antalya Valisi Hulusi Şahin'den aldı.

"Daha erişilebilir bir Konyaaltı için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

İlçedeki parkları tüm bireyler için ulaşılabilir hale getirmek için çalıştıklarını vurgulayan Kotan, "Konyaaltı'nda hiçbir vatandaşımızın sosyal hayattan geri kalmadığı, herkes için eşit ve erişilebilir bir kent hedefiyle çalışıyoruz. Türkiye genelinde erişilebilir park sayısında birinciliğimizi korumak ve belge sayımızı 18'e yükseltmek bu anlayışın somut bir göstergesidir. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha erişilebilir bir Konyaaltı için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Gürsu Mahallesi Atatürk Bulvarı ile 337 Sokak kesişiminde bulunan park alanını tüm bireyler için eşit bir şekilde düzenleyen Konyaaltı Belediyesi, alanda tekerlekli sandalye kullanıcılarının rahatlığı için düzgün yüzeyli yürüme yolu yaptı. Yol kenarlarında bulunan oturma banklarının yürüyüş yolunu daraltmaması adına oturma bankları için cepler oluşturan ekipler, engelli vatandaşların da rahatlıkla kullanabileceği oturma bankı montajı yaptı.

Engelsiz oyun grubu monte edildi

Gürsu Mahallesi 336-353 Sokak kesişimi Emek Parkı (2.Kısım) alanına ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, engelli çocukların rahatlıkla kullanabileceği engelsiz oyun grubu monte etti. Ayrıca parkta mevcut giriş çıkış rampaları, bebek arabası, pazar arabası ve tekerlekli sandalye kullanıcılarının daha rahat erişim sağlamaları için eğimler yeniden ayarlandı. Cep şeklindeki bankın yanına tekerlekli sandalye kullanıcıları ile diğer vatandaşların birlikte oturabilmeleri için sert zemin alanı oluşturulduğu belirtildi. Ayrıca, tekerlekli sandalye kullanıcıları ile diğer vatandaşların aynı masa etrafında oturabilmesi için özel bir piknik masası tasarlanıp montajının yapıldığı da kaydedildi.