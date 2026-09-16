Konyaaltı'nda okul kantinlerine sıkı denetim, tarihi geçmiş ürünler imha ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konyaaltı'nda okul kantinlerine sıkı denetim, tarihi geçmiş ürünler imha ediliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki eğitim kurumlarının kantin ve yemekhanelerindeki denetimlerini yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte sıklaştırdı. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edilirken, işletme sahiplerine Kabahatler Kanunu uyarınca idari yaptırım uygulanıyor.

KONYAALTI Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı gıdaya erişimi için eğitim kurumlarında hizmet veren kantinleri denetliyor.

Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan eğitim kurumlarının kantin ve yemekhanelerindeki denetimlerini sıklaştırdı. Yeni eğitim- öğretim yılının başlamasıyla beraber artan denetimlerde, satılan gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygunluğu, ürünlerin son kullanma tarihleri ve ruhsatlar konusunda kantinlere göz açtırılmıyor. Yıl boyunca süren denetimler sırasında tespit edilen tarihi geçmiş ürünleri imha eden ekipler, işletme sahiplerine ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca idari yaptırım uyguluyor.

ÇOCUKLAR İÇİN SAHADAYIZ

Okullardaki kantin ve yemekhane denetimlerini aksatmadan gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirten Gıda Denetimi Ekibi Sorumlusu Murat Aksu, "Belediye Başkanımız Sayın Cem Kotan'ın, halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşması konusundaki hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Göreve geldiği günden beri bu konu üzerinde bizlere talimatları oluyor. Amacımız okullardaki çocuklarımızın da sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamak. Bunun için sahadayız. Ürünlerin son kullanma tarihleri ile satışa uygun olup olmadığını, genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetliyoruz. Kantinlerde çalışan personelin hijyen eğitim belgeleri ile işletmelerin ruhsatlarını kontrol ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
Konyaaltı BelediyesiZabıta MüdürlüğüKonyaaltıGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı
İstanbul’da korku dolu anlar İETT otobüsü alev topuna döndü İstanbul'da korku dolu anlar! İETT otobüsü alev topuna döndü
Atakum’da yanlış hedefe ateş Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı Atakum'da yanlış hedefe ateş! Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı
İngiltere, Venezuela’ya büyükelçi atayacak İngiltere, Venezuela’ya büyükelçi atayacak
Yemen cephesi alev alev Husiler çatışma görüntülerini yayımladı Yemen cephesi alev alev! Husiler çatışma görüntülerini yayımladı
Bolu’da kaza sonrası gazetecilere ’çekmeyin’ tepkisi: Eşeğe mi diyoruz Bolu'da kaza sonrası gazetecilere 'çekmeyin' tepkisi: Eşeğe mi diyoruz
16:34
AKUT kurucusu Nasuh Mahruki tahliye edildi
AKUT kurucusu Nasuh Mahruki tahliye edildi
16:33
Öcalan için villa mı yapıldı Bir açıklama da Pervin Buldan’dan geldi
Öcalan için villa mı yapıldı? Bir açıklama da Pervin Buldan'dan geldi
16:31
Görüntüler günler sonra ortaya çıktı Fenerbahçe’ye maç sonunda bu şarkıyı çalmışlar
Görüntüler günler sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye maç sonunda bu şarkıyı çalmışlar
15:47
Törene damga vuran an Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü
15:21
Ertuğrul Doğan, görüştüğü yerli hocayı açıklayıp Fatih Tekke’ye sitem etti: Bu konuda kendisine kırgınım
Ertuğrul Doğan, görüştüğü yerli hocayı açıklayıp Fatih Tekke'ye sitem etti: Bu konuda kendisine kırgınım
15:04
Suudi Arabistan’a çifte saldırı Dev tesis ve hava üssü vuruldu
Suudi Arabistan'a çifte saldırı! Dev tesis ve hava üssü vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 16:44:56. #7.12#
SON DAKİKA: Konyaaltı'nda okul kantinlerine sıkı denetim, tarihi geçmiş ürünler imha ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement