Konyaaltı'ndan 9 LGS Birincisi

Konyaaltı ilçesinde 9 öğrenci, Türkiye genelinde gerçekleştirilen 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sınava 2 bin 382 kişinin katıldığı Konyaaltı'nda, tüm soruları eksiksiz yanıtlayan 9 öğrenci 500 tam puan aldı.

Öğrencilerden 85'i yüzde 1'lik, 50'si yüzde 2'lik, 45'i de yüzde 3'lük dilime girdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gürcan, sınavlarda başarılı olan öğrencilerin diğer öğrenciler için de başarıyı teşvik edeceklerini belirtti.

Gelecek yıl tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci sayısını 9'dan 14'e çıkarmayı ve her dersten netleri 2 puan artırmayı hedeflediklerini aktaran Gürcan, "Böylece Konyaaltı ilçemizi akademik başarının merkezi yapmak istiyoruz. Bu amacımıza ulaşmak için eylülden itibaren saha çalışmalarımıza tüm hızımızla yeniden başlayacağız." ifadesini kullandı.