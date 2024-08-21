Konyalı Karpuz Üreticisi: 'Tarlamı Kaldıramadım, Bırakıyorum' - Son Dakika
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Konyalı Karpuz Üreticisi: 'Tarlamı Kaldıramadım, Bırakıyorum'

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde karpuz-kavun üretimi yapan çiftçi Yunus Ünvar, ekonomik zorluklar ve düşük fiyat teklifleriyle mücadele ettiklerini belirterek tarlasını bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

21.08.2024 12:38
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(ANKARA) - Konyalı karpuz üreticisi Yunus Ünvar, bir yandan kötü ekonomik şartlarla mücadele ettiklerini bir yandan da aracıların düşük teklifleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "50 dönümlük tarlamdan 1 tane karpuz satmış değilim, satamadım. Tarlamı kaldıramadım, bırakıyorum. Artık süreceğiz. Hayvanlar yiyecek. Şu an 500 bin lira zararım var" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanında çiftçi eylemleri devam ediyor. Çiftçiler, traktörleriyle yolları kapatarak ekonomik koşullara tepki gösteriyor. Konya'nın Seydişehir ilçesi Kumluca köyünde karpuz-kavun üretimi yapan Yunus Ünvar, çiftçinin durumunu ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Ünvar, bu sene çok fazla üretim yapıldığını ancak aracıların düşük fiyat teklifleri nedeniyle satış yapamadıklarını kaydetti.

Çiftçinin borçları nedeniyle icraya verildiğini belirten Ünvar, "Ben karpuz yetiştiricisiyim. Karpuzlarımızı güzel yetiştirdik ama alıcı bulamıyoruz. Tarlam öylecene kaldı. 50 dönümlük tarlamdan 1 tane karpuz satmış değilim, satamadım. Alıcılar geliyor, aracılar geliyor 30 kuruş veriyor. Bunun toplama maliyetini işçiye versen 50 kuruşa topluyor. Cebimden üstüne para veriyorum. Tarlamı kaldıramadım, bırakıyorum. Artık süreceğiz. Hayvanlar yiyecek. Şu an 500 bin lira zararım var. Şu an büyük bir sıkıntıdayım. Ödeme gücüm yok. Çoluğumuz-çocuğumuzla uğraşıyoruz, sonra kara kara düşünüyoruz. Esnafa, mazotçuya, gübreciye vesaire hepsine borcumuz var. İcraya vermeye kalkıyorlar. Biz şu an burada devletimizden destek bekliyoruz" dedi.

Konyalı Karpuz Üreticisi: \'Tarlamı Kaldıramadım, Bırakıyorum\'
Kaynak: ANKA

Seydişehir, Ekonomi, Konya, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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