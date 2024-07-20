Kooperatiflere Destek Yönetmeliği Yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kooperatiflere Destek Yönetmeliği Yayımlandı

Kooperatiflere Destek Yönetmeliği Yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği kararı ile kooperatiflerin desteklenmesine ilişkin yeni düzenlemeler getirildi. Yönetmelikte, hibeye esas proje tutarlarının illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre belirleneceği ve kadınların en az %90'ının ortak olduğu kooperatiflere özel destek sağlanacağı belirtildi. Ayrıca, hibe desteği alan kooperatiflerin aynı projeye beş yıl içerisinde tekrar başvuramayacağı ve doğal afet durumunda hibe sözleşmesinin değiştirilebileceği ifade edildi.

20.07.2024 00:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği kararı'nda, Kooperatiflerin desteklenmesine konusunda hibeye esas proje tutarlarının illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması 1, 2, 3 olan illerde %50'si, sıralaması 4, 5, 6 olan illerde %75'i ve bu sıralamaya bakılmaksızın ortaklarının en az %90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde ise %75'i Bakanlıkça hibe olarak karşılanabilir" ifadelerine yer verildi

Program kapsamında "hibe desteği alan kooperatifler, aynı proje konusunda beş yıl içerisinde tekrar hibe desteği başvurusunda bulunamaz" denilen kararda, "herhengi bir doğal afat sonrasında hibe sözleşmesi İl Müdürlüğü tarafından proje uygulamasının herhangi bir safhasında Bakanlığın görüşü alınarak mevzuata uygun olarak değiştirilebilir, durdurulabilir veya sona erdirilebilir" hususu belirtildi.

Kaynak: ANKA

Hibe Desteği, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kooperatiflere Destek Yönetmeliği Yayımlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:33 Bakan Şimşek’ten Moody’s açıklaması: Kurala dayalı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz Bakan Şimşek'ten Moody's açıklaması: Kurala dayalı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz
23:42 Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu “B3“ten “B1“e yükseltti Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltti
22:47 Uşak, Çanakkale ve Balıkesir’de orman yangını alarmı Çok sayıda ev tahliye edildi Uşak, Çanakkale ve Balıkesir'de orman yangını alarmı! Çok sayıda ev tahliye edildi
22:31 Marmara Denizi’nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19:07 THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi
23:58 Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan yarbay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan yarbay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
21:59 Samsun’da gölde tekne alabora oldu: 2 kişi kayıp Samsun'da gölde tekne alabora oldu: 2 kişi kayıp
21:17 Timur Cihantimur, ABD’deki cezaevinde saldırıya uğradı Timur Cihantimur, ABD'deki cezaevinde saldırıya uğradı
21:10 Kuşun çarptığı teller 10 bin nüfuslu mahalleyi elektriksiz bıraktı Kuşun çarptığı teller 10 bin nüfuslu mahalleyi elektriksiz bıraktı
20:58 Peş peşe tetiğe bastı Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı Peş peşe tetiğe bastı! Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı
20:08 ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı
19:57 Dışişleri’nden Uluslararası Adalet Divanı’nın kararına destek: İsrail, zararı tazmin etmeli Dışişleri'nden Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına destek: İsrail, zararı tazmin etmeli
17:59 Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı
17:55 Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 01:04:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kooperatiflere Destek Yönetmeliği Yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement