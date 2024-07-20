Kooperatiflere Destek Yönetmeliği Yayımlandı

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(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği kararı'nda, Kooperatiflerin desteklenmesine konusunda hibeye esas proje tutarlarının illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması 1, 2, 3 olan illerde %50'si, sıralaması 4, 5, 6 olan illerde %75'i ve bu sıralamaya bakılmaksızın ortaklarının en az %90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde ise %75'i Bakanlıkça hibe olarak karşılanabilir" ifadelerine yer verildi

Program kapsamında "hibe desteği alan kooperatifler, aynı proje konusunda beş yıl içerisinde tekrar hibe desteği başvurusunda bulunamaz" denilen kararda, "herhengi bir doğal afat sonrasında hibe sözleşmesi İl Müdürlüğü tarafından proje uygulamasının herhangi bir safhasında Bakanlığın görüşü alınarak mevzuata uygun olarak değiştirilebilir, durdurulabilir veya sona erdirilebilir" hususu belirtildi.