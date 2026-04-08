Kop Dağı Geçidi'nde Kar Aksamaları
Kop Dağı Geçidi'nde Kar Aksamaları

Kop Dağı Geçidi\'nde Kar Aksamaları
08.04.2026 23:38
Bayburt-Erzurum yolunda kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksama yaşanıyor, yollar temizleniyor.

Bayburt- Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bölgede akşam saatlerinde başlayan kar, etkisini sürdürüyor.

Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda kaldı.

Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Kop köyü mevkisinde temizleme çalışmaları nedeniyle zaman zaman yolu trafiğe kapatarak trafik akışını kontrollü sağlıyor.

Karayolları ekipleri ise yolu trafiğe açık tutmak için ana güzergahta temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan taksi şoförü Vedat Demircioğlu, yolcu almak için Aşkale ilçesine gittiğini, yolda temizlik çalışmalarının sürdüğü için Aşağı Kop köyünde beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kop Dağı Geçidi'nde Kar Aksamaları - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kop Dağı Geçidi'nde Kar Aksamaları - Son Dakika
