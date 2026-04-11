Köpeğin Yürüteçle Yeniden Yürüyüşü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de kireçlenme nedeniyle yürüyemeyen Roma adlı köpek, özel yürüteçle tekrar yürümeye başladı.

Kocaeli'de kireçlenme nedeniyle yürüme zorluğu çeken köpek, yürüteç sayesinde ayağa kalktı.

Eskişehir'de yaşadığı dönemde parkta Alman çoban köpeğiyle karşılaşan 41 yaşındaki Ece Erbuğ, çabalarına rağmen sahibine ulaşamadığı hayvanı sahiplendi.

Erbuğ, "Roma" adını verdiği 12 yıllık can dostunu 1 yıl önce yürüme zorluğu yaşadığını fark ederek veterinere götürdü.

Muayene sonucu köpeğin arka ayaklarında kireçlenme olduğu tespit edilerek ilaç tedavisine başlandı.

Zamanla köpeğin rahatsızlığının ilerlemesi üzerine farklı arayışlara giren Erbuğ, hayvansever Abdülmenaf Çelik'in hayvanlar için gönüllü yürüteç yaptığını öğrendi.

Erbuğ'un ulaştığı Çelik, Roma için özel yürüteç tasarladı. Yürüteç sayesinde ayaklanan köpek, sahibiyle gezintiye çıkıyor.

"Yürüteç hayatımızı kolaylaştırdı"

Ece Erbuğ, AA muhabirine, yürüme güçlüğü çeken köpeğinin durumuna üzüldüğünü belirterek, ona çare olmak için araştırmalar yaptığını söyledi.

Hayvanlar için de yürüteç yapıldığından haberdar olduğunu belirten Erbuğ, "İnsan kendi ihtiyacı olmayınca oturup bunu araştırmıyor. Roma, bir gün yürürken çok kötü düştü. Neredeyse evlat yerine koyduğunuz bir canlıyı böyle görmek gerçekten çok zor." ifadelerini kullandı.

Erbuğ, köpeğini yürüteçle yeşil alanlarda, sahil kenarında gezintiye çıkmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Yürüteç aracılığıyla da olsa onu tekrar yürürken görmek harika." dedi.

Yürütecin hem köpeğin hem de kendi hayatını kolaylaştırdığını vurgulayan Erbuğ, "Büyük ırk köpek sahibi olmak çok güzel ama kolay değil. Ufak ırk köpeğiniz olsa kucaklayıp her yere götürebiliyorsunuz ama ben Roma'yı arabaya bindirirken kan ter içinde kalıyorum. Bu tip pratik şeylerin olması hayatımızı çok kolaylaştırdı." diye konuştu.

Abdülmenaf Çelik de köpeğin ölçülerine göre özel yürüteç yaptığını anlattı.

Yürütecin köpeğe rahatlık sağladığını belirten Çelik, "Hiçbir canlının böyle bir şeye ihtiyacı olmasın ama olduğunda da biz elimizden gelen desteği yapmaya hazırız." dedi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Hayvanlar, Kocaeli, Güncel, Roma, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı Dikkat çeken para itirafı Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı
Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık ’zimmet’ ve ’dolandırıcılık’ operasyonu Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık 'zimmet' ve 'dolandırıcılık' operasyonu
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

11:24
RTÜK’ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
RTÜK'ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
11:14
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
11:08
İran’dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
10:54
Pakistan’dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
10:37
“İsrail için 100 bin savaşçım hazır“ diyen ülke, Türkiye’yi tehdit etti
"İsrail için 100 bin savaşçım hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
10:33
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 11:38:30. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.