Köpek Bahçe Kapısına Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir evin bahçe kapısına sıkışan köpek, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Gözcüler Mahallesi'ndeki bir evin bahçe kapısına sıkışan köpeği görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, köpeği demir kesme makası yardımıyla kurtardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan köpek, yiyecek ve su verildikten sonra yaşam alanına bırakıldı.
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