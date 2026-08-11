Köpek Dövüşü Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köpek Dövüşü Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Köpek Dövüşü Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da köpek dövüştüren 3 kişi jandarma tarafından yakalandı, cezaları 39 bin lira.

AKSARAY'da köpek dövüştürerek sanal medyadan canlı yayın yapan 3 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilere 'Hayvana eziyet ve dövüştürmek' suçundan toplam 39 bir 096 lira ceza uygulandı.

Jandarma ekipleri, merkeze bağlı Taşpınar beldesinde köpek dövüştürerek sanal medyadan canlı yayın yapan 3 kişi hakkında çalışma başlattı. Şüphelilerin adresini belirleyip, operasyon düzenleyen jandarma, Y.T. (25), M.D. (26), ve U.T.'yi (23) gözaltına aldı. Şüphelilere 'Hayvana eziyet ve dövüştürmekten' toplam 39 bin 096 bin lira para cezası uygulanırken, köpekler de koruma altına alındı.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Jandarma, Aksaray, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpek Dövüşü Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı 100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı
Beyoğlu’nda komşusunu bıçakla öldürüp ’kötü koku geliyor’ diye ihbarda bulundu Beyoğlu'nda komşusunu bıçakla öldürüp 'kötü koku geliyor' diye ihbarda bulundu
Kolombiya depreminde can kaybı 70’i aştı Kolombiya depreminde can kaybı 70’i aştı
Üç muhalefet lideri Meclis’te buluştu: İttifakın ilk fotoğrafı mı Üç muhalefet lideri Meclis'te buluştu: İttifakın ilk fotoğrafı mı?
İzmir’de ev yangını: Anneanne ve torun hayatını kaybetti İzmir'de ev yangını: Anneanne ve torun hayatını kaybetti
Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak

18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
16:36
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos’ta tarihi bir konuşma yapacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak
16:14
Boş arazideki şüpheli kadın ölümünde iki tutuklama: “Uyuşturucu etkisindeydik“ dediler
Boş arazideki şüpheli kadın ölümünde iki tutuklama: "Uyuşturucu etkisindeydik" dediler
15:45
Dünyayı tedirgin eden virüs komşuda yayılıyor Vaka sayısı ikiye katlandı, 6 can kaybı
Dünyayı tedirgin eden virüs komşuda yayılıyor! Vaka sayısı ikiye katlandı, 6 can kaybı
15:42
Türkiye’nin hamleleri sonrası İsrail’den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor
Türkiye'nin hamleleri sonrası İsrail'den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor
14:52
Eren Bülbül’ün annesinin sözleri yürekleri dağladı: 9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum, yavrum yaralıdır açamaz
Eren Bülbül'ün annesinin sözleri yürekleri dağladı: 9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum, yavrum yaralıdır açamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 18:17:46. #7.12#
SON DAKİKA: Köpek Dövüşü Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.