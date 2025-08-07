Köpek Eziyetine Tutuklama

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, köpeğe eziyet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Yeni Mahalle'de, kulakları kesilmiş olarak buldukları köpeği koruma altına alarak tedavisini yapan Gemlik Gönüllü Hayvanseverler Derneği gönüllüleri, polis merkezine giderek şikayette bulundu.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili şüpheli Doğukan S'yi (27) gözaltına aldı.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan tutuklandı.
