Köpek Kavgası Davası Ertelendi

Beylikdüzü'nde sanal medya ünlüsü Banu Parlak'a ait 'Drago' isimli köpeğin komşusu Kılıç ailesine ait 'Leo' isimli köpeğe saldırıp öldürmesi sonrası açılan davanın ilk duruşması görüldü. Parlak mazeret dilekçesi vererek duruşmaya katılmadı. Duruşma eksik husuların giderilmesi için 30 Kasım'a ertelendi.

Olay, 24 Mart 2024 tarihinde Beylikdüzü'nde meydana geldi. Banu Parlak'a ait olan alabay cinsi 'Drago' isimli köpek tasmasız ve ağızlıksız gezdiği sırada komşusu Yasemin Kılıç ve köpeği Leo'ya saldırdı. Saldırı sonrası Kılıç yaralanırken, Leo yaralı olarak götürüldüğü veteriner kliniğinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. Parlak hakkında, 'Evcil hayvanı öldürme' suçundan 4 yıl, 'Evcil hayvanının saldırması' suçundan ise 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

'KÖPEĞİN DİŞ İZLERİ HALA KOLUMDA'

Olayla ilgili Büyükçekmece 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma görüldü. Banu Parlak mazeret dilekçesi vererek duruşmaya katılmadı. Duruşmaya Yasemin Kılıç ile annesi tanık İlknur Kılıç ve avukatı katıldı. Yasemin Kılıç duruşmada, "Olay günü biz annemle birlikte köpeğimizi Leo'yu da alarak markete gittik dönerken Banu Parlak'ın köpeği çok havladığı için ben sitenin arka tarafından dolanıp eve girmeye karar verdim. Elimde köpeğimle birlikte arka taraftan dolaşırken bir anda Banu Parlak'ın köpeği karşımıza çıktı tasması ve ağızlığı yoktu. Hemen köpeğime saldırdı onları ayırmaya çalışırken beni de ısırdı. Köpeğin diş izleri de hala kolumda mevcut. Biz köpeğimizi kliniğe yatırdık ertesi gün köpeğimizin öldüğünü öğrendim ve fenalaştım. Ambulans geldi araca binerken Parlak ve adını sonradan öğrendiğim Cihan isimli şahıs bana laf attı ben de onlara bağırınca Cihan benim boğazımı sıktı ikisinden de şikayetçiyim" dedi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için 30 Kasım tarihine ertelendi.