Köpek Saldırısına Uğrayan Çocuk İçin Baba Feryadı: 'Anne ve Babalar Gözyaşı Dökenmesin!'

Çocuğu köpek saldırısına uğrayan babanın feryadı: "Bu işe bir çözüm bulun. Artık anne ve babalar gözyaşı dökmesin"

"Benim çocuğum oruçluydu ve benden iftarlık çikolata bekliyordu. Şimdi onu yoğun bakım önünde bekliyoruz. Çocuğumun nefes borusunda iki köpek dişi izi var"

"Elimize diken batsa canımız acıyor. Benim çocuğumun her tarafı yara, bere ve dikiş içinde. Peki o küçük beden nasıl dayansın bu acılara? "

ERZURUM - Erzurum'un Narman ilçesinde iftar öncesi evinden ekmek almak için çıkan 10 yaşındaki Murat Tutar, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Erzurum Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınan küçük Murat'ın babası Yakup Tutar yetkilileri göreve davet ederek, "Bu işe bir çözüm bulun. Artık anne ve babalar gözyaşı dökmesin" dedi.

Narman ilçesi Sütpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 4. sınıf öğrencisi Murat Tutar (11), iftardan önce ekmek almak için evden çıktı. Bu esnada çevrede dolaşan köpekler Murat Tutar'a saldırarak ağır yaralanmasına sebep oldu. Kendi çabasıyla köpeklerin elinden kurtulmaya çalışan küçük çocuğun imdadına, son anda komşusu yetişti. Kanlar içinde kalan çocuk ailesi tarafından Narman İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alınan küçük çocuğun tedavisi burada devam ederken baba Yakup Tutar, belediyenin göstermelik olarak köpekleri topladığını söyledi.

"Başımıza gelenler sorumsuzluktan ve sahipsizlikten oluyor"

Oruç tutan oğlunun iftar öncesi ekmek almaya giderken köpeklerin saldırısına uğradığını belirten evli ve 2 çocuk babası Yakup Tutar, "Akşam üzeri oğlumla evin önünde karşılaştık. Bakkala ekmek almaya gideceğini söyledi. Ben daha sonra hayvanlara bakıyordum. Bir ara komşumuz geldi. Kardeşim de o esnada bir ses duyarak dışarı çıktı ve geri gelmedi. 10 dakika sonra beni de dışarı çağırdılar. Eşimin ağladığını gördüm. Çocuğum kanlar içindeydi. Sadece gözleri görünüyordu. Yüzüne baktım. Ensesi, kulağı, gözü sıkıntılıydı. Başımıza gelenler sorumsuzluktan ve sahipsizlikten oluyor. Köpekleri topladıklarını söyleyenlere seslenmek istiyorum. Birileri ölecek ya da başına böyle bir şey gelecekte mi ciddiye alacaklar?" dedi.

"Köpekleri çocuklara toplatıyorlar"

Belediyenin sadece küçük köpekleri topladığını ve bunları da mahalledeki çocuklara para vererek yaptırdığını iddia eden Yakup Tutar, "Mahallemize köpek toplatmak için gelen ekipler bir sürü masraf ediyor ve devlete yük oluyor. Ama bir şey yapmadan gidiyorlar. Yazık. İşinizi yapıyorsanız düzgün yapın. Küçük köpekleri çocuklara toplatmakla bu olmaz. Peki büyük köpekler bu şekilde onların arkasından mı gelecek? Dün benim çocuğum oruçluydu ve benden iftarlık çikolata bekliyordu. Şimdi onu yoğun bakım önünde bekliyorum. Çocuğumun nefes borusunda iki diş izi var. Kafasında 7-8 tane ısırık var. 11 yaşında çocuğumuz. Bizim elimize bir diken batsa feveran ediyoruz. Köpeklerden birisi çocuğumun kafasına saldırmış diğer ayağına saldırmış. Birisi de boynuna saldırmış ama eliyle itelemiş. Şimdi o bu acılara nasıl dayansın" şeklinde konuştu.