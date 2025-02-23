Köpekbalığı Saldırısı: 29 Yaşındaki Adam Hastaneye Kaldırıldı

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SİDNEY, 23 Şubat (Xinhua) -- Avustralya'nın kuzeydoğu kıyılarında köpekbalığı saldırısına uğrayan bir kişi hava yoluyla hastaneye kaldırıldı.

Queensland eyaletinin ambulans servisi cumartesi günü saat 15.00 civarında Brisbane kenti sahilinin yaklaşık 40 kilometre açığındaki popüler bir turizm merkezi olan Moreton Adası'nda yer alan bir plajdan köpekbalığı saldırısı ihbarı aldıklarını belirtti.

Servis yetkilileri, 29 yaşındaki erkeğin karın ve bacak bölgelerindeki yara ve kesikler nedeniyle olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Brisbane'deki bir hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu ifade etti.

Queensland kıyılarında bu yaz mevsimi içerisinde 3 köpekbalığı saldırısı daha yaşanmıştı.