Köprü faciasında yaşamını yitirenler dualarla anıldı

OpenAI'ın ChatGPT Enterprise, iş dünyasında büyük bir sıçrama yaratıyor

OpenAI'ın iş dünyası için geliştirdiği ChatGPT Enterprise platformu, kullanıcı sayısında büyük bir artış yaşayarak sektörde dikkat çekiyor. 150 bin kullanıcıya sahip olan platform, kısa sürede 600 bin kullanıcıya ulaşmayı başardı. Bu durum, yapay zeka sektöründe rekabeti ve dinamikleri yeniden şekillendirecek bir gelişme olarak kaydedildi. OpenAI'ın COO'su Brad Lightcap, yapay zekanın iş dünyasındaki geleceği hakkında olumlu düşüncelerini paylaşarak, yapay zekanın benimsenmesinin hız kazanacağını vurguladı. ChatGPT Enterprise, işletmelere gelişmiş özellikler ve gizlilik garantileri sunarken, OpenAI'ın rakipleri arasında Anthropic, Cohere ve Microsoft da bulunuyor. OpenAI'ın küresel varlığını genişletmek için Tokyo'da bir ofis açma planları da bulunuyor. ChatGPT Enterprise'ın iş dünyasını nasıl değiştireceği ise merak konusu.