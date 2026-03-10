Köprüden Düşen Beton Mikseri Sürücüsünü Yaraladı

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde köprüden düşen beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı.
B.M. idaresindeki 37 ABT 664 plakalı beton mikseri, Şenpazar-Kastamonu kara yolu Düzsamay mevkisinde Şehriban Çayı üzerindeki yaklaşık 8 metre yükseklikteki köprüden düştü.
Beton mikserinin hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan sürücü ambulansla Şenpazar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü, buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
