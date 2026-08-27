Köprüden Düşen Kişi Kurtarıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde köprüden nehre düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Ziyapaşa Mahallesi'nde bir kişinin nehir üstündeki köprüden düştüğü ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nehrin çevresinde önlem alan ekipler, halata bağlı can simidi ve merdiven yardımıyla Abdulaziz Akyüz'ü sudan çıkardı.

Kurtarılan Akyüz, sağlık personelince hastaneye götürüldü.