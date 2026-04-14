Köprüköy\'de Bıçakla Cinayet: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde eşini bıçakla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.
İlçe merkezinde dün 3 çocuk annesi eşi Elif K'yi (31) bıçakla öldüren ve ardından polis ekiplerince gözaltına alınan İ.K'nin (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.
Dün ilçe merkezinde bıçakla ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Köprüköy İlçe Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
