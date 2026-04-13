Köprüköy'de Bıçaklı Kavga: 3 Çocuk Annesi Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, eşi tarafından bıçaklandı.
İlçe merkezinde İ.K. (40), tartıştığı 3 çocuk annesi eşi Elif K'yı bıçakla ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Köprüköy İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
