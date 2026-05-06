Kör Fareler Yağmurda Yüzeye Çıktı

06.05.2026 02:46
Diyarbakır'da aşırı yağışlar nedeniyle kör fareler su basan yuvalarından yüzeye çıktı.

DİYARBAKIR'da etkili olan sağanaklar sırasında yuvalarını su basan kör fareler, yüzeye çıktı. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, türün narin bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Arazi çalışması sırasında gönderilen görüntüde kör farenin dışarıda beslendiğini gördük. Bu durum alışılmış bir davranış değil. Aşırı yağışlar nedeniyle yer altındaki galerilerine su dolmuş olabilir. Bu nedenle yüzeye çıkmış olabilir. Kim nerede görürse görsün zarar vermemeli, korumalı" dedi.

Dicle Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, Bağlar ilçesi kırsalında yaptığı saha çalışmasında ilginç bir canlıyla karşılaştı. Prof. Dr. Yıldız'ın çektiği görüntüler, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Satar ile Prof. Dr. Yüksel Coşkun tarafından incelendi. Yapılan değerlendirmede, canlının yer altında yaşayan ve nadir görülen kör fare (Nannospalax ehrenbergi) olduğu belirlendi. Prof. Dr. Ali Satar, türün narin bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Prof. Dr. İrfan Yıldız hocamız arazi çalışması yaparken bize bir görüntü gönderdi. Ona, bunun kör fare olduğunu söyledik. Görüntüde baktık ki dışarıdan besinleri alıp yuvasına götürmesi gerekirken, kör farenin dışarıda beslendiğini gördük. Bu da bize ilginç geldi gerçekten. Bu durum alışılmış bir davranış değil. Biz de şunu buna bağlıyoruz. Aşırı yağışlar nedeniyle yer altındaki galerilerine su dolmuş olabilir. Bu nedenle yüzeye çıkmış olabilir. Gerçekten çok tatlı bir hayvan. Tabii bunları korumamız gerekiyor. Kim bunu nerede görürse görsün, tüm yaban hayvanları gibi buna da zarar vermemeli, korumalı. Bunlar çok narin hayvanlardır" diye konuştu.

'YUVAYI SU BASMIŞ OLABİLİR'

Yaklaşık 40 yıldır kör farelerle ilgili saha çalışması yapan Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Coşkun, kör farenin dışarıda görülmesinin alışık bir durum olmadığını belirterek, "Kör fareler çok nadir olarak yeryüzüne, dışarı çıkarlar. Yani yüzeyde görülmeleri çok sık bir durum değil. Bu enteresan bir durum. Yavru da değil, ergin bir hayvana benziyor. Erginleşmiş durumda. Fakat dışarıda olma sebebini şu an için çok net bilemiyorum. Dışarıda beslenme alışkanlıkları olmayan hayvanlar aslında bunlar. Tamamen yer altındaki köklerle besleniyorlar. Yaprakları çok sevmezler. Genellikle soğan, yumru gibi kısımlarla besleniyor. Mesela yonca köklerini çok severler. Onun dışında doğada yer elmaları vardır. Bunlar çok sevdiği ve depoladığı şeylerdir. Yer altındaki mutfaklarına bu kökleri, yumruları, soğanları depolarlar. Ama bu demek ki çok dışarıda kalmış veya galeriye girememiş, yuvayı su basmış olabilir. O nedenle çıkmış olabilir. Dolayısıyla dışarıda gözlemlemek güzel bir fırsat olmuş. Bunlar zaten beslenme alışkanlıkları bakımından köklerle beslenen hayvanlar. Dolayısıyla kökü yemesi veya yaprakları bırakması çok doğal bir davranıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

