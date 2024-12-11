Koray Ariş'ten Yeni Sergi: İçinde Yaşadığımız Deri - Son Dakika
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Koray Ariş'ten Yeni Sergi: İçinde Yaşadığımız Deri

Koray Ariş\'ten Yeni Sergi: İçinde Yaşadığımız Deri

Koray Ariş'in 60 yıllık heykel pratiğini yansıtan sergi, Arter'de sanatseverlerle buluşuyor.

11.12.2024 16:22
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Heykeltıraş Koray Ariş'in 60 yıla uzanan heykel pratiğini yansıtan "İçinde Yaşadığımız Deri" başlıklı sergisi, yarın Arter'in ikinci kat galerisinde sanatseverlerle buluşacak.

Sanatçının farklı dönem ve serilere ait heykellerini bir araya getiren sergi, Ariş'in heykel pratiğine figür, ten, tını, hareket ve denge gibi, yapıtlarındaki merkezi kavramların merceğinden bakıyor.

Küratörlüğünü Selen Ansen'in yaptığı sergide 300'e yakın eser ve nesne yer alıyor.

Serginin ön izlemesinde konuşan sanatçı Ariş, görülebilen ve kendisinden bir şeyler alınabilen işler ürettiğini belirterek, hayatının en güzel sergisini açtığını söyledi.

Koray Ariş, eleştirinin sanatçı için önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Eleştirmenizi beklerim. Eleştiri bizleri ileriye götürüyor ama bizde eleştiri kültürü maalesef çok yok. 'Elinize sağlık' deyip geçiyorlar. Arter'e ve bütün ekibine çok teşekkür ediyorum. Beni burada keyifle karşıladılar ve onurlandırdılar. Benim için anılabilecek en güzel olay bu. Çok teşekkür ederim."

Sergi, 3 Ağustos 2025'e kadar görülebilecek

Sergi küratörü Selen Ansen ise Ariş'in dünyasına heykeltıraş Francesco Albano vesilesiyle ulaştığını ifade ederek, "2021 yılında, Koray Ariş'i, 1982'den beri sanatını sürdürdüğü Çatalca'daki atölyesinde ziyaret ettim. Atölyesine adım atar atmaz, mesafe üzerine kurulu yeni dünya düzeninin geçerli olmadığı bir alemde buldum kendimi. Coşkuyla yüzeyleri deriyle kaplı eserlerinin tepesine vurup, gövdelerimizi titreten betimler doğuruyor, durağan görünen cüsseli cisimleri harekete geçiriyordu." dedi.

Sanatçının, soyutlama yoluyla harmanlayarak ve maddeyle kopmuş bağları onararak heykeller ürettiğinin altını çizen Ansen, serginin adını ise Pedro Almadovar'ın 2011 yapımı filminden aldığını dile getirdi.

Sergi, 3 Ağustos 2025'e kadar görülebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Koray Ariş'ten Yeni Sergi: İçinde Yaşadığımız Deri - Son Dakika

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