Ordu'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kore gazisi Ali Çalışkan'ın cenazesi, Gölköy ilçesinde toprağa verildi.
Çalışkan için Ahmetli Mahallesi'ndeki camide düzenlenen törene, ailesinin yanı sıra Vali Muammer Erol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, CHP İl Başkanı Bülent Akpınar ile vatandaşlar katıldı.
Kore gazisinin cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.
Vali Erol ve protokol üyeleri, 99 yaşında vefat eden Çalışkan'ın yakınlarına taziyelerini iletti.
Son Dakika › Güncel › Kore Gazisi Ali Çalışkan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
