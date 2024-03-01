Kore gazisi Arif Ardıç, memleketi Afşin\'de son yolculuğuna uğurlandı

Çorum Valisi Zülkif Dağlı: Yeşilay'ın sağlıklı nesiller için yoğun emeği var

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Yeşilay'ın Türkiye'nin sağlıklı, mutlu ve güçlü nesillere sahip olmasında yoğun emeği olduğunu bildirdi. Dağlı, Yeşilay Haftası nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, Yeşilay'ın insan onurunu ve saygınlığını temel alarak, toplum ve gençliği zararlı alışkanlıklardan korumak için bağımlılıklarla mücadele ettiğini vurguladı.