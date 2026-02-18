Kore'nin Kültürel Mirası Yurtdışında

Kore Yarımadası'na ait 250 binden fazla tarihi ve kültürel eserin Japonya, ABD, Almanya ve İngiltere gibi farklı ülkelerde olduğu belirtildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore merkezli Kore Miras Hizmetleri ve Kore Yurtdışı Kültürel Miras Vakfı kurumlarından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, müze ve sanat galerileri dahil 29 ülkedeki 801 kurumda bu kapsamda inceleme yapıldığı, bu yılın başından itibaren yurt dışında toplam 256 bin 190 eserin bulunduğu tespit edildi.

Birçok eserin "yabancı müdahale ve işgal sırasında" kaçırıldığına inanılırken, bir kısmı ise yasal yollarla yurt dışına götürüldü.

Bu eserler sırasıyla Japonya, ABD, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde bulunurken ocak ayı itibarıyla Güney Kore'ye toplam 2 bin 855 eser iade edildi.