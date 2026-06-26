Körfez'de Denizci Tahliyesi Durdu - Son Dakika
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Körfez'de Denizci Tahliyesi Durdu

26.06.2026 19:21
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Denizcilerin tahliye planı, Umman'daki saldırı sonrası geçici olarak durduruldu.

BİRLEŞMİŞ Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, Körfez'de mahsur kalan denizcilerin tahliyesi için bölge ülkeleriyle görüşmelere devam ettiklerini, tahliye planının geçici durdurulmasından önceki son 3,5 günde 115 gemiyle yaklaşık 2 bin 500 denizcinin güvenli şekilde bölgeden ayrıldığını söyledi.

Dominguez, New York'taki BM Genel Merkezine Londra'dan video konferans yoluyla bağlanarak gazetecilerin sorularını cevapladı.

Körfez'de mahsur kalan 11 bin denizci için başlattıkları tahliye planının dün Umman açıklarında bir kargo gemisine yönelik saldırının ardından geçici olarak durdurulmasına ilişkin olarak Dominguez, şu anda bölgedeki ülkelerle ve özellikle Umman, ABD ve İran'la görüşmelere devam ettiklerini bildirdi.

Dominguez, "Gemilerin hedef alınmayacağına ve ticaret akışının devam edeceğine, özellikle de denizcilerin tahliyesine dair başlangıçta verilen güvenceleri bulmak için yoğun bir şekilde çalışıyorum ve bu konuda daha fazla teyit alır almaz tahliye sürecini yeniden başlatmaya hazırız." dedi.

Geçici durdurma kararından önceki son 3,5 günde kesin olmayan rakamlarla birlikte en az 115 gemiyi tahliye edebildiklerini belirten Dominguez, bunun da yaklaşık 2 bin 500 denizcinin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde ayrıldığı anlamına geldiğini belirtti.

Dominguez, bölgedeki taraflar arasında koordinasyon ve teyidin sağlanmasının ardından aşamalı olarak tahliyeye devam edeceklerini bildirerek, 500'den fazla geminin tahliye edilmesinin de birkaç hafta sürebileceğini kaydetti.

"İran'ın Boğaz'ın kuzey kesiminde operasyonlarını sürdürdüğünü ve ABD'nin de Boğaz'ın güney kesiminde gemilere yardım etmeye devam ettiğini kabul etmek önemlidir." diyen Dominguez, tahliye koridoru olsa bile gemilerin harekete geçmesi için nihai kararı vermeden önce risk değerlendirmesi yapmaları gerektiğini tavsiye etti.

Dominguez, bir soruya verdiği yanıtta, ABD/İsrail ve İran arasındaki savaş sırasında farklı gemilere yapılan 40'tan fazla saldırıda 14 denizcinin hayatını kaybettiğini söyledi.

IMO'dan önceki gün yapılan açıklamada, Körfez'de mahsur kalan 11 binden fazla denizci için tahliye planının uygulanmasına başlanacağı ve bu büyük çaplı operasyonun, İran, Umman, bölgedeki diğer tüm kıyı devletleri, ABD ve denizcilik sektörüyle yakın işbirliği içinde yürütüleceği belirtilmişti.

Ancak IMO Genel Sekreteri Dominguez, dün Umman açıklarında seyir halindeki bir kargo gemisine yönelik saldırının ardından Körfez'de mahsur kalan 11 bin denizci için başlattıkları tahliye planını geçici olarak durdurma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Körfez'de Denizci Tahliyesi Durdu - Son Dakika

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