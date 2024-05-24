Kocaeli\'de drift yapan sürücüye 38 bin 672 lira ceza

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 38 bin 672 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, bir sürücünün Seda Caddesi'nde drift attığına ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen sürücüye 38 bin 672 lira cezai işlem uygulandı.

Sürücü belgesine 2 ay el konulurken, araç trafikten men edildi.