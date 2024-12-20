Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Körfez ilçesinde bir evde ve durdurulan araçta yapılan aramada, 512 karton kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Körfez'de Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?