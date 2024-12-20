Körfez'de Kaçak Sigara Operasyonu

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Körfez ilçesinde bir evde ve durdurulan araçta yapılan aramada, 512 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.