Körfez\'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 2 motosiklet, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolunun Körfez'e bağlı Hacıosman Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 41 AVL 276, 41 AYN 886 plakalı motosikletler ile 34 HRB 626 hafif ticari araç ve 35 AKY 202 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, isimleri öğrenilemeyen motosiklet sürücüleri ve hafif ticari araçtaki bir yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol yaklaşık 1 saat sonra yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.