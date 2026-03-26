Ordu'nun Korgan ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
İlçenin Tepe Mahallesi'nde İdris K. yönetimindeki 52 HB 169 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü ile beraberindeki Fatih K, Korgan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Korgan'da Minibüs Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
