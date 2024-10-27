Korgan'da Üç Kuşak Değirmencilik - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Korgan'da Üç Kuşak Değirmencilik

Korgan\'da Üç Kuşak Değirmencilik

Selahattin Bol, dedesinin mirasını eşiyle birlikte 136 yıllık su değirmeninde sürdürüyor.

27.10.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Korgan ilçesinde 49 yaşındaki Selahattin Bol, üçüncü kuşak olarak dede mesleği değirmenciliği eşiyle sürdürüyor.

İlçenin Çamlı Mahallesi'nde Keş Deresi üzerinde ahşap tek taşlı su değirmeni, Bol'un dedesi Salih Bol tarafından yıllar önce faaliyete geçirildi.

Salih Bol'un 1952'de vefat etmesinin ardından 5 çocuğu mesleği devam ettirdi.

Babası Salim Bol ile küçük yaştan itibaren değirmende çalışarak mesleği öğrenen Selahattin Bol, yıkılan ve yeniden betondan aynı yere yapılan değirmende un öğütüyor.

"Dere üzerinde 18 değirmenden bir tanesi kaldı"

Eşiyle mesleğe devam eden üç çocuk babası Selahattin Bol, AA muhabirine, dedesinden babasına, ardından da kendisine kalan mesleği yaptığını söyledi.

Bol, tahminlerine göre değirmenin kuruluşunun 136 yıl önceye dayandığını anlattı.

Ahşap değirmenin selde yıkıldığını ve yeniden inşa edildiği belirten Bol, "Yıllar içinde o da çürümüş. Daha sonra babamız betondan yapmış. Babamızdan sonra da bize kaldı. Biz de böyle çalıştırıyoruz. Çatalpınar ilçesinden Korgan Tepealan Mahallesi'ne kadar 18 değirmen vardı. Tek bu değirmen kaldı, 17 tanesi kapandı." dedi.

Bol, geçmişte babası ve amcalarının değirmeni 15'er günlük periyodlarla işlettiğini ifade ederek, "Sırası gelen 15 gün değirmende bekliyordu. Şimdi artık o şekilde devam etmiyor. Bana kaldı, benim dışımda ilgilenen yok." diye konuştu.

Yaklaşık 30 yıldır değirmenin bakım ve onarımı gibi işlerini de üstlendiğini dile getiren Bol, dedesinin mirası olduğu için sürdürebileceği yere kadar devam edeceğini vurguladı.

Öğütülecek mısırın, mahalledeki bakkala veya değirmene getirildiğini anlatan Bol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değirmenin bulunduğu ırmak Keş Deresi. Dere üzerinde 18 değirmenden bir tanesi kaldı. Burası dedemizin mirası olduğu için babamızın yanında öğrendiğimiz değirmene bakıyoruz. Görmediğimiz, tanımadığımız dedemizin mirasına sahip çıkıyoruz. Bundan da gururluyum, mutluyum. Dedemin babamıza, ondan sonra da üçüncü kuşağa bıraktığı değirmenin faaliyetini sürdürdüğüm için mutluyum."

Selahattin Bol'un eşi Türkan Bol da 29 sene önce evlendiğini, o tarihten itibaren mesleğin içerisinde olduğunu söyledi.

Ev ve bahçe işleriyle beraber değirmende çalışmanın zor olduğunu belirten 47 yaşındaki Bol, şunları kaydetti:

"Uzaktan gelenler de oluyor. Su değirmeni olduğu için başka yerlerden de geliyorlar. Bu işin de zor tarafları oluyor. Eşim çok yardımcı oluyor. Benim yapamadığım yerde o bakıyor. Bazen o bakıyor, bazen de ben ilgileniyorum. Bu şekilde birbirimize destek oluyoruz. Bu sayede eve gelir oluyor."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, Korgan, Yaşam, ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Korgan'da Üç Kuşak Değirmencilik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 05:55:02. #1.11#
SON DAKİKA: Korgan'da Üç Kuşak Değirmencilik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.