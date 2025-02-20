Korgeneral Algan'ın Emeklilik Talebi Tepki Topladı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, beş teğmenin TSK'dan ihracına karşı oy kullanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan'ın karardan 20 gün sonra emekliliğini istemesinin dikkat çekici olduğunu belirterek "Bu kadar tecrübeli, bilgi birikimine sahip bir korgeneralimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılmak durumunda kalmıştır. Bu da gerçekten Türk milletini derinden yaralayan ve üzen bir durumdur" dedi.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan ve subay andı okuyan teğmenler hakkında ihraç kararına karşı oy kullanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Kornegeral Tevfik Algan'ın emekliliğini istemesine ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yangı Bağcıoğlu, "Bu Türk milletini derinden yaralayan ve üzen bir durumdur" dedi. Bağcıoğlu, şunları söyledi:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı aynı zamanda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve teğmenlerin disiplin sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmelerine karşı oy kullanan Korgeneral Tevfik Algan'ın emeklilik talebinde bulunduğu sosyal medya ve basında yer aldı. Bu husus bugün Milli Savunma Bakanlığı, basın bilgilendirme brifinginde teyit edildi. Ancak Yüksek Disiplin Kurulu'ndan sadece 20 gün sonra Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı gibi bir görevde bulunan korgeneralin emeklilik talebinde bulunması gerçekten dikkat çekici bir durum.

"İddialar, Algan'ın 3. Ordu Komutanlığı veya benzeri birlik emrinde geçici olarak görevlendirildiği yönünde"

Ayrıca sosyal medyadaki iddialarda yer alan bir diğer husus olan Korgenaral Tevfik Algan'ın 3. Ordu Komutanlığı veya benzeri birlik emrinde geçici olarak görevlendirildiği yönünde. Bu iddialar doğru ise gerçekten bunlar da çok dikkat çekici, çünkü Kara Kuvvetleri Komutanlığı o rütbedeki bir generalin yapmak istediği çok onurlu ve en üst düzey bir görev. Bu generalin bu görevden alınıp başka bir göreve verilmesi yaşamın doğal akışına aykırı. Elbette emeklilik, istifa gibi kararlar kişinin kendi tasarrufunda, kendi iradesiyle vereceği kararlar ancak bu tip uygulamalar ise bu kararları zorlayabilir, kişinin kendi iradesine ipotek koyabilir.

"Türk milletini derinden yaralayan ve üzen bir durumdur"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Korgeneral Tevfik Algan'ın başka bir görevde görevlendirilip görevlendirilmediği, Yüksek Disiplin Kurulu'ndan 20 gün sonra bu kararı almasında başka bir neden olup olmadığı da açıklanmalıdır. Bu iddiaların gerçek olup olmadığı kamuoyunda dikkatle takip edilmektedir ve kamuoyu vicdanını yaralamaktadır. Teğmenlerin sürecinin başladığı andan itibaren 30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren adeta ateşe benzin dökerek, yangını hızla büyüterek yapılan girişimler neticesinde 5 güzide teğmenimiz, 3 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muharip Birlikleri'nde çok etkin görev yapmış orta kıdemdeki subayımız ve en sonunda bu kadar tecrübeli, bilgi birikimine sahip bir korgeneralimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılmak durumunda kalmıştır. Bu da gerçekten Türk milletini derinden yaralayan ve üzen bir durumdur."