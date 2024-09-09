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Korgun'da vahşi çöp stoklamaya son verildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üretken belediyecilik anlayışıyla göreve geldiği ilk günden itibaren yapılan çalışmalarla vahşi çöp depolama alanındaki çöplerin üzeri toprakla kapatılarak vahşi çöp stoklamaya son verildiğini belirtti.

Toplanan çöplerin de Çankırı Çöp Birliği'nin depolama alanına nakledildiğini aktaran Kozan, "Eksikliğini gördüğümüz belediye imkanlarımızla bunker ve rampa çalışmalarımızı tamamladık. Taleplerimiz üzerine bugünden itibaren treyler gönderilmiştir. Topladığımız çöplerimizi bundan sonra treylere boşaltamaya başladık. Bizlere desteğini esirgemeyen ve emeği geçen Valimiz Sayın Mustafa Fırat Taşolar'a, yönetim kurulu üyelerine, Birlik Müdür Vekili Mehmet Şahin'e teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.