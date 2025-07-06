Korkut Köyü\'nden Su Hattı İçin Büyük Bağış

Sivas'ın Zara ilçesinde içme suyu hattının yenilenmesi için köy halkı 500 bin lira bağışta bulundu.

İlçeye bağlı Korkut köyü muhtarlığı, 2025 yılı yatırım programı kapsamında yarım asırlık içme suyu isale hattı borularının yenilenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Su hattının biran evvel yenilenebilmesi amacıyla köy halkı aralarında 500 bin lira topladı.

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden köy muhtarı Abdurrahman Durmaz, "661 nüfuslu, 7 mezradan oluşan Zara ilçemizin en kalabalık nüfusuna sahip Korkut köyümüzün içme suyu hattının devlet vatandaş işbirliği ile yapılması amacıyla köy halkı arasında bağış topladık. Hattın yenilenmesi amacıyla Zara Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği hesabına bağışımızı yaptık." diye konuştu.