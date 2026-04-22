Üye Girişi
Son Dakika Logo

Koruma Altındaki Çocuklardan Anlamlı Tiyatro

22.04.2026 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, koruma altındaki çocuklar "Son Nefes: 57. Alay" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan 24 kız çocuğu rol aldı.

Çanakkale Savaşı'nda kahramanlık gösteren askerlerin manevi dünyasını ve fedakarlıklarını konu alan tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

Vali Aydın Baruş, yaptığı açıklamada, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Tüm dünyada çocukların özgürce yaşadığı, geleceğini ailesiyle birlikte sağlıklı bir şekilde kurabileceği bir barış ortamı temennisinde bulunan Baruş, şöyle konuştu:

"Filistin ve Gazze başta olmak üzere çocukların katledildiği, geleceklerinin yok edildiği savaşların ve zulümlerin son bulmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Çanakkale Savaşı, bizim tarihimizde milli bilincin, ruhun oluşmasında temel teşkil eden bir savaş. Çok büyük kahramanlığa şahitlik etti. Bu kahramanlık Türkiye'de Türk milletinin büyüklüğünü bağımsızlığa olan aşkını tüm dünyaya ispat etti. O kahramanlar sayesinde biz vatan bilincine, millet bilincine ve bayrağımızın değerinin ne olduğunun farkına vardık. Devlet koruması altındaki çocuklarımız, 57. Alay'ın bizim tarihimiz açısından ne kadar önemli olduğunu, milli ruhun oluşmasında ne kadar tarihi öneme sahip olduğunu bize anlattılar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalan 24 kız çocuğunun "Son Nefes: 57. Alay" tiyatro oyununu sahnelediğini belirterek, "Bu doğrultuda çocuklarımıza milli bilinci ve şuuru kazandırmak için hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca çocuklarımızın sanatsal yönde de gelişimleri için gayret gösteriyoruz." dedi.

Vali Baruş, programın sonunda 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'nin formasını çocuklara hediye etti.

Kaynak: AA

23 Nisan, Erzurum, Kültür, Güncel, Aydın, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
Bursaspor taraftarı çıldırdı 39 bin kombineyi sezon başlamadan bitirdiler Bursaspor taraftarı çıldırdı! 39 bin kombineyi sezon başlamadan bitirdiler
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Gizli tanık mezar yerini söyledi Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Gizli tanık mezar yerini söyledi
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Bakan Gürlek açıkladı Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de tutuklandı Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı

17:25
Ağrı’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
17:19
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar’ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye
16:44
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
16:15
Gülistan’ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
16:12
Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel’den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim...
Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel'den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim...
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 18:03:07. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.