Koruma Altındaki Çocuklardan Anlamlı Tiyatro

Erzurum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, koruma altındaki çocuklar "Son Nefes: 57. Alay" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan 24 kız çocuğu rol aldı.

Çanakkale Savaşı'nda kahramanlık gösteren askerlerin manevi dünyasını ve fedakarlıklarını konu alan tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

Vali Aydın Baruş, yaptığı açıklamada, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Tüm dünyada çocukların özgürce yaşadığı, geleceğini ailesiyle birlikte sağlıklı bir şekilde kurabileceği bir barış ortamı temennisinde bulunan Baruş, şöyle konuştu:

"Filistin ve Gazze başta olmak üzere çocukların katledildiği, geleceklerinin yok edildiği savaşların ve zulümlerin son bulmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Çanakkale Savaşı, bizim tarihimizde milli bilincin, ruhun oluşmasında temel teşkil eden bir savaş. Çok büyük kahramanlığa şahitlik etti. Bu kahramanlık Türkiye'de Türk milletinin büyüklüğünü bağımsızlığa olan aşkını tüm dünyaya ispat etti. O kahramanlar sayesinde biz vatan bilincine, millet bilincine ve bayrağımızın değerinin ne olduğunun farkına vardık. Devlet koruması altındaki çocuklarımız, 57. Alay'ın bizim tarihimiz açısından ne kadar önemli olduğunu, milli ruhun oluşmasında ne kadar tarihi öneme sahip olduğunu bize anlattılar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalan 24 kız çocuğunun "Son Nefes: 57. Alay" tiyatro oyununu sahnelediğini belirterek, "Bu doğrultuda çocuklarımıza milli bilinci ve şuuru kazandırmak için hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca çocuklarımızın sanatsal yönde de gelişimleri için gayret gösteriyoruz." dedi.

Vali Baruş, programın sonunda 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'nin formasını çocuklara hediye etti.