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Koruma polislerinin içinde bulunduğu otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı - Son Dakika
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Koruma polislerinin içinde bulunduğu otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, TEM Otoyolu'nda koruma görevindeki 3 polis memurunun bulunduğu otomobil, TIR'a arkadan çarptı.

28.01.2024 - 06:03,
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SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, TEM Otoyolu'nda koruma görevindeki 3 polis memurunun bulunduğu otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Kazada polis memuru Cengiz Parlak şehit olurken, 2 polis de yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Hendek ilçesi mevkiinde meydana geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu Hasan Bozdoğan idaresindeki 06 EBM 912 plakalı otomobil, önünde giden yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Cengiz Parlak ve Faruk Demirel isimli polis memurları yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 polis, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracın sağ ön koltuğunda oturan ve ağır yaralı olan polis memurlarından Cengiz Parlak tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Otomobil sürücüsü Hasan Bozdoğan ise tedavisi sonrası taburcu oldu. Faruk Demirel, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polislerin kaza sırasında görevde oldukları öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Koruma polislerinin içinde bulunduğu otomobil TIR\'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
Kaynak: DHA
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Sakarya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Koruma polislerinin içinde bulunduğu otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı - Son Dakika
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