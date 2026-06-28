Koruyucu Ailede Sevgi ve Umut

Karaman'da yaşayan Fadim ve Yüksel Külahçı çifti, koruyucu ailesi oldukları çocuğa 1,5 yıl sonra otizm spektrum bozukluğu teşhisi konulmasının ardından onu sahiplenerek sevgiyle büyütüyor.

Külahçı çifti, evliliklerinin ilk yıllarında çocuk sahibi olamayınca koruyucu aile olmayı düşündü.

Bu süreçte 2009'da bir erkek çocukları dünyaya gelen çift, bir çocuğa daha yuva olma fikrinden hiç vazgeçmedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuruları kabul edilen aile, 2021'de 3,5 yaşındaki erkek çocuğa evlerinin kapısını açtı.

Külahçı çifti, koruyucu aile oldukları çocuğa 5 yaşında otizm spektrum bozukluğu teşhisi konulunca sahiplenip kendi evlatlarından ayırmadıkları çocuğun eğitimi için ellerinden geleni yapıyor.

"Koruyucu anne baba çocuğu kalbinden büyütüyor"

Fadim Külahçı, AA muhabirine, hayatlarındaki en güzel kararı koruyucu aile olmakla verdiklerini söyledi.

Koruyucu aile oldukları çocuklarının kendileri için öz evlatlarından hiçbir farkı olmadığını vurgulayan 46 yaşındaki Külahçı, şöyle konuştu:

"Evlendikten 7 sene sonra bir çocuk sahibi olduk. Koruyucu aile olduğumuz çocuğumuza otizm teşhisi konulduğunda sadece ağladım. Doktor, rehabilitasyon, sevgi ve psikiyatri desteğiyle süreci atlatacağımızı söyleyince biz de eğitimi ve gelişimi için elimizden geleni yaptık. Tatile gidiyoruz, basket oynuyoruz, sürekli beraberiz. Evde yardımlaşıyoruz. Ağabeyinden daha çok bana destek oluyor. Kendine güveni geldi. Şimdi öğretmeniyle, arkadaşlarıyla iletişimi düzeldi. Pes etmedik. 'Acaba' bile demedim. Ana oğuldan farkımız yok. Koruyucu anne baba çocuğu kalbinden büyütüyor. Ben öyle hissediyorum. 'Sen bizim kalbimizden büyüdün, kalbimizden doğdun' diyoruz."

"Merhaba" bile diyemeyen çocuklarındaki gelişimin ve değişimin kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Külahçı, bir çocuğa daha yuva olmak için yeniden başvuru yaptıklarını dile getirdi.

"İyi ki onu yanımıza almışız. Hayatımızda güzel, pozitif şeyler oldu"

Yüksel Külahçı ise koruyucu aileliğin hayatlarına bereket getirdiğini ifade etti.

Koruyucu aile olmak isteyenlerin hiç tereddüt etmemeleri gerektiğini anlatan 47 yaşındaki Külahçı, "İyi ki onu yanımıza almışız. Hayatımızda güzel, pozitif şeyler oldu. Kendi çocuğundan ayırt etmiyorsun. O sevgi ve şefkat karşılıklı olarak aşılanıyor. Çok güzel bir duygu. Evine neşe geliyor." dedi.