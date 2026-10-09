Kos, Çerkezköy-Kapıkule hattıyla seyahat süresinin 1,5 saate ineceğini açıkladı - Son Dakika
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Kos, Çerkezköy-Kapıkule hattıyla seyahat süresinin 1,5 saate ineceğini açıkladı

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AB Komiseri Marta Kos, Babaeski Garı'ndaki Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı açılışında konuştu. Kos, hattın bitmesiyle İstanbul ile Bulgaristan sınırı arası seyahatin 4 saatten yaklaşık 1,5 saate düşeceğini, AB katkısının 275 milyon avro olduğunu belirtti.

Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos "Öngörülemez bir dünyada daha güçlü bir ortaklıktan hepimiz fayda sağlıyoruz, ekonomilerimiz birbirine derinden bağlıdır, milyonlarca vatandaşımızın her iki tarafta da ortak geçmişleri bulunmaktadır, umuyorum ki milyonlarca insan daha bu demir yolu hatları üzerinde tarih yazacaktır." dedi.

Kos, Babaeski Garı'nda düzenlenen Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı açılış töreninde yaptığı konuşmada, demir yolları ve tren istasyonlarının insanlar için yeni imkanları ve buluşmaları temsil ettiğini belirtti.

Demir yollarının edebiyattan sanata birçok alana ilham verdiğini dile getiren Kos, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sait Faik Abasıyanık'ın "Müthiş Bir Tren" adlı hikayesini de hatırlattı.

Kos, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Demir yolları refah ve ümran tevlit eder." sözünü Türkçe dile getirerek açılışı yapılan hattın sağlayacağı yeni imkanların ve ekonomik gelişmenin önemine dikkati çekti.

Hattın Türkiye ile Avrupa'yı birbirine daha da yaklaştıracağını vurgulayan Kos, projenin tamamlanmasıyla İstanbul ile Bulgaristan sınırı arasındaki demir yolu seyahat süresinin 4 saatten yaklaşık 1,5 saate ineceğini ifade etti.

Kos, bu sayede daha fazla insanın seyahat edeceğini, buluşacağını ve birbirini tanıma fırsatı bulacağını söyledi.

"Daha hızlı ticarete imkan verecek"

Demir yolunun Türkiye ile AB ekonomileri arasındaki bağlantıları da güçlendireceğini, Türk ve Avrupalı şirketlerin kara yolu taşımacılığına güvenilir bir alternatif elde edeceğini dile getiren Kos, "Bu, Kapıkule'de daha az tır kuyruğu, daha az trafik ve daha hızlı ticaret anlamına geliyor." dedi.

AB ve Türkiye arasındaki en büyük altyapı projesi"

Çerkezköy-Kapıkule kesiminin AB-Türkiye mali işbirliği kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük altyapı projesi olduğunu kaydeden Kos, Avrupa Birliği'nin projeye 275 milyon avro katkı sağladığını belirtti.

Bu yatırımın her iki tarafın da yararına olduğunu ifade eden Kos, Türkiye ile AB arasındaki işbirliği kapsamında yaklaşık 1000 kilometrelik demir yolu altyapısının yapımı ve modernizasyonuna destek verildiğini aktardı.

Türkiye'de Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren bağlantısından farklı demir yolu projelerine kadar önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini anlatan Kos, "Şimdi İstanbul ile Avrupa'yı birbirine daha da yaklaştırıyoruz. Tüm bu projeler Avrupa ve Türkiye için kazan-kazan niteliğinde." diye konuştu.

"İş birliğimizin bir başarı hikayesidir"

Açılışı yapılan demir yolunun Türkiye-AB ilişkilerinin ulaşabileceği seviyenin de bir sembolü olduğunu dile getiren Kos, "Öngörülemez bir dünyada daha güçlü bir ortaklıktan hepimiz fayda sağlıyoruz, ekonomilerimiz birbirine derinden bağlıdır, milyonlarca vatandaşımızın her iki tarafta da ortak geçmişleri bulunmaktadır, umuyorum ki milyonlarca insan daha bu demir yolu hatları üzerinde tarih yazacaktır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz demir yolu hattı iş birliğimizin bir başarı hikayesidir. Ancak bu yalnızca bir ilk adımdır, hedefimiz daha büyüktür." diye konuştu.

Küresel tedarik zincirlerinin baskı altında olduğu ve deniz taşımacılığındaki kritik geçiş noktalarında risklerin arttığı bir dönemde alternatif ulaşım güzergahlarının ekonomik güvenlik açısından önem kazandığını belirten Kos, Türkiye ile AB'nin ortak ulaşım ve enerji bağlantıları geliştirmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Orta Koridor vurgusu

Kos, Avrupa'dan Türkiye'ye, Türkiye üzerinden Güney Kafkasya ve Orta Asya'ya uzanan bağlantıların geliştirilmesinin önemine işaret ederek, Orta Koridor boyunca yapılması gereken önemli çalışmalar bulunduğunu ve bunları birlikte gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

İstanbul Boğazı'ndaki üçüncü köprü üzerinden planlanan demir yolu geçişinin de bu bağlantının önemli parçalarından biri olacağını belirten Kos, söz konusu projenin hattı İstanbul üzerinden Anadolu'daki demir yollarına ve Orta Koridor'a bağlayacağını kaydetti.

Bu yatırımlarda Avrupa Yatırım Bankası dahil Avrupa finansman kuruluşlarının da rol üstlenmesini umduğunu ifade eden Kos, "Daha doğuda ise Ermenistan ve Azerbaycan arasında, Başkan Trump'ın desteğiyle Washington'da varılan tarihi ilerleme, onlarca yıldır kapalı olan ticaret güzergahları için yeni imkanlar ortaya çıkarmıştır. Orada da demir yolları refah ve ilerleme sağlayabilir." diye konuştu.

Demir yollarının yalnızca ülkeleri değil, insanları da birbirine yaklaştırdığını belirten Kos, Türkiye, Güney Kafkasya ve Orta Asya üzerinden Avrupa'ya uzanan ulaşım ağlarının refah, ilerleme ve karşılıklı güvene katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kos, konuşmasını Türkçe "Yeni hattımız hayırlı olsun" diyerek tamamladı.

Kaynak: AA
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