Kösedağ Savaşı şehitleri anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kösedağ Savaşı şehitleri anıldı

Kösedağ Savaşı şehitleri anıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Anadolu Selçukluları ile Moğollar arasında 1243 yılındaki Kösedağ Savaşı'nda şehit düşenler, savaşın yapıldığı Kösedağ'da dualarla anıldı.

22.07.2024 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Anadolu Selçukluları ile Moğollar arasında 1243 yılındaki Kösedağ Savaşı'nda şehit düşenler, savaşın yapıldığı Kösedağ'da dualarla anıldı.

Çataloluk köyü muhtarlığı ve Çataloluk Köyü Derneğince Haklıyurt Yaylası'nda, Aksu Köyü Derneği ve muhtarlığınca da Sakaröküz mevkisinde iki ayrı anma programı düzenlendi.

Kösedağ zirvesindeki Köse Süleyman türbesinin bulunduğu alana çıkan Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ve beraberindekiler dua okudu.

Kayaoğlu, "Halkımız önemli günleri ve bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimizi yıllardır unutmuyor. Her yıl temmuz ayında buraya gelerek kurbanlarını kesiyor, Köse Süleyman'nın türbesinde dua ediyoruz. Bu organizasyonu yıllardır devam ettiren Aksu köylülerimize ve Çataloluk köylülerimize teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kösedağ Savaşı şehitleri anıldı - Son Dakika


11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:58 Kamala Harris kimdir Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak Kamala Harris kimdir? Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
10:36 Ülkede turist istemiyorlar 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
10:42 Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu
10:33 Fenerbahçe’ye piyango vurdu Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır
10:23 ABD’de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı ABD'de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı
10:03 Mourinho’dan herkesi şaşırtan tercihler Fenerbahçe’nin Lugano maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan herkesi şaşırtan tercihler! Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu
10:02 İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe’nin sahnesine 100 adet gül yolladı İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe'nin sahnesine 100 adet gül yolladı
09:46 Ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde sakladı Ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde sakladı
09:41 Üsküdar’da çöp sorunu bitmiyor Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 11:57:17. #1.12#
SON DAKİKA: Kösedağ Savaşı şehitleri anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement