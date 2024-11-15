Aydın'ın Köşk ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 09 P 8071 plakalı minibüs, Baklaköy Başçayır Mahallesi yolunda M.K'nin kullandığı 09 FL 837 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile minibüsteki 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Köşk'te Kaza: 10 Yaralı - Son Dakika
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