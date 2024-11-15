Köşk'te Kaza: 10 Yaralı - Son Dakika
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Köşk'te Kaza: 10 Yaralı

Köşk\'te Kaza: 10 Yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesinde minibüs ve otomobil çarpıştı, 10 kişi yaralandı; biri ağır durumda.

15.11.2024 23:47
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Aydın'ın Köşk ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

M.A. idaresindeki 09 P 8071 plakalı minibüs, Baklaköy Başçayır Mahallesi yolunda M.K'nin kullandığı 09 FL 837 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüsteki 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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